المؤتمرنت -

قوى العدوان تصعّد خروقاتها بالحديدة و16 غارة على أربع محافظات

صعّدت قوى العدوان السعودي الإماراتي، خروقاتها لاتفاق الحديدة، وشن الطيران 16 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لـ (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 255 خرقاً بينها تحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء حيس، و 109 خروقات بقصف مدفعي و138 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وثماني غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.



وأشار إلى أن الطيران شن ثلاث غارات على مديريات مدغل والوادي وصرواح بمحافظة مأرب، وغارة استهدفت مواشٍ لمواطن في منطقة الساقية بمديرية المصلوب في محافظة الجوف.