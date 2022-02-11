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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة المناضل الشيخ سعيد عوض جعيول

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي في وفاة المناضل الشيخ سعيد عوض جعيول
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ احمد سعيد عوض صالح جعيول وأخوة الشيخ /ناصر جعيول وكافة افراد اسرته ، في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والدهم الشيخ / سعيد عوض صالح جعيول عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس الشورى .
وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجلي الفقيد احمد وسعيد جعيول وإخوانه وكافة آل جعيول مديرية المحفد محافظة أبين في هذا المصاب..

وأشاد الشيخ صادق امين ابو راس بمناقب الفقيد، حيث كان أحد الشخصيات الوطنية التنظيميه والشوروية البارزة لها أدوارها في خدمة الوطن في الدفاع عنه ضد الاستعمار والحفاظ على الوحدة وتقلد اكثر من منصب حكومي كان أخرها عضواً في مجلس الشورى ، كما كان قيادياً ناجحا في المجال التنظيمي حيث كان أحد الالف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام وأحد أبرز القيادات الذين أسهموا في تطوير العمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر على مستوى محافظة أبين وعلى المستوى الوطني بشكل عام وهو الأمر الذي أدى إلى أن يكون أحد المكرمين من قبل رئيس المؤتمر في الذكرى ٣٨ لتأسيس المؤتمر.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد الشيخ جعيول واقاربه ومحبيه كافة في هذا المصاب الجلل .. سائلاً الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون”








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