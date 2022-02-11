المؤتمر نت -

الأمين العام يعزي الشيخ الاشول

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالفتاح ناجي الاشول _ عضو اللجنة الدائمة بمديرية السدة محافظة إب في وفاة حفيدة الشاب كنان محمد عبدالفتاح الاشول..



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب.

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".