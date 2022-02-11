المؤتمر نت -

الارصاد يطلق تحذير جديد خلال ال24 الساعه

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية باستمرار الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر على صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وباردة نسبياً على مرتفعات لحج، تعز، إب، الضالع، أبين مع إمكانية تكون الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية.



وأشار إلى أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء النهار مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية وذلك في فترة ما بعد الظهيرة.



وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال تصل تقصى سرعتها إلى 25 عقدة على الأجزاء الجنوبية للساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وذكر المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية، سماء خالية من السحب وأجواء تميل إلى البرودة نسبياً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات الظهيرة وتعمل على إثارة للأتربة والرمال، في حين ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 عقدة.



ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال ومن يعانون من الأمراض الصدرية بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.



وحذر المزارعين ومربيي الماشية والنحل بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد .. منبهاً الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطرابات البحر وارتفاع الموج.