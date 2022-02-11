المؤتمر نت -

لبوزة يعزي بوفاة الحاج منصر العماري

بعث الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري موسى حسن العماري في وفاة عمه الحاج منصر علي العماري - والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.



وفي برقية العزاء التي بعثها - موصولة- إلى كافة آل العماري ، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".