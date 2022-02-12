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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة خلال ال24 ساعة المقبلة وأجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات .

تسجيل أدنى درجات حرارة في 7 محافظات

المؤتمرنت -
تسجيل أدنى درجات حرارة في 7 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة خلال ال24 ساعة المقبلة وأجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدة محافظات .

وذكر المركز في نشرته الجوية الى أنه من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة من 1 إلى 2 درجة مئوية، وتكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً من صعدة شمالاً إلى الضالع جنوباً .

فيما ستكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وغرب مأرب والجوف ، وكذلك على الهضاب الداخلية.

كما توقع ارتفاعاً في سرعة الرياح الشمالية القادمة من وسط الجزيرة العربية عبر صحراء الربع الخالي مثيرة للأتربة والرمال ، وتكون الأجواء مغبرة على صحاري محافظات حضرموت، الجوف وصعدة.

ونبه المركز المواطنين خاصة المرضى والأطفال وكبار السن في المحافظات المذكورة من الأجواء الباردة ، ونصح بعدم التعرض المباشر للغبار.

وحذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في المنحدرات الجبلية الغربية نتيجة لتكون الضباب أو الشابورة المائية وفي المناطق الصحراوية نتيجة للغبار.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت كالآتي :ذمار : 03.5 ،عمران : 05.4،صنعاء : 07.4 ،السدة : 09.5 ،سيئون : 11.2، المحويت : 11.4، إب : 12.0 .








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