السبت, 12-فبراير-2022 الساعة: 03:35 م - آخر تحديث: 03:17 م (17: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - 5- ينتقل بعد ذلك من إنسان لإنسان بنفس الطريقة ملامسة اللعاب أو الإفرازات أو الدم. 6- ينتقل أيضًا عبر الأكل الملوث

7 معلومات عن لاسا فيروس

المؤتمرنت -
7 معلومات عن لاسا فيروس
أكّد الدكتور وليد شوقي، الباحث المصري في كلية الطب جامعة نيويورك، أنَّه لا داع من القلق أو الخوف من «لاسا فيروس» الذي تحدثت عنه وسائل إعلام عقب ظهور حالتي إصابة به في إنجلترا ووفاة أحدهما، مشيرًا إلى أنَّه يختلف عن فيروس كورونا إذ ينتقل بالملامسة وليس عبر الهواء.

وتناول الباحث المصري، 7 معلومات عن لاسا فيروس في تغريدة له اليوم عبر صفحة «استشارة طبية» التابعة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ قال: «لا تخافوا ولا تقلقوا من لاسا فيروس» وشملت المعلومات التي ذكرها عن فيروس لاسا ما يلي:

1- فيروس متوطن في دول جنوب إفريقيا منذ عام 1980.

2- إصابة مؤكّدة لشخصين في إنجلترا ووفاة أحدهما وراء تداوله إعلاميًا.

3- لا ينتقل عن طريق الرذاذ مثل كورونا.

إفرازات ودم الفئران
4- ينتقل لاسا فيروس عن طريق ملامسة إفرازات أو دم الفئران.

5- ينتقل بعد ذلك من إنسان لإنسان بنفس الطريقة ملامسة اللعاب أو الإفرازات أو الدم.

6- ينتقل أيضًا عبر الأكل الملوث مما يعني أنَّه يحتاج إلى مخالطه أكبر للانتقال.

7- حاول هذا الفيروس أن يحدث وباءً قبل ذلك وفشل.



البروفين وكورونا
وفي تغريدة سابقة، قال الباحث المصري في طب نيويورك إنَّ كل خوافض الحرارة ومنها «البروفين» أو «أيبوبروفين» وعائلتهما تستخدم لخفض الحرارة دون مشاكل مع كورونا. حسبما نقلته صحيفة الوطن المصرية.


وتابع: نبدأ بـ«باراسيتامول» أولاً لأنّه الأفضل للمعدة ولكن إن لم تسيطر الجرعة القصوى وهي 1000 ملجم كل 6 ساعات للكبار «الأطفال تحسب جرعتهم حسب الوزن» يضاف بروفين بعد الأكل بالتبادل بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أنَّ التحذيرات من البروفين كانت من فرنسا في أول الوباء ودون دليل علمي، إذ أنَّه جرى نفي صحتها علميًا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: شيرين عبد الوهاب تريند تويتر
عربي ودولي: الشرطة البريطانية تستجوب جونسون
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على حرض في حجة
أخبار: الأمين العام يعزي الشيخ الاشول
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي في وفاة المناضل الشيخ سعيد عوض جعيول
أخبار: وصول طائرة شحن تابعة لأطباء بلا حدود إلى مطار صنعاء
أخبار: قوى العدوان تصعّد خروقاتها بالحديدة و16 غارة على أربع محافظات
أخبار: المركز الوطني لعلاج الأورام يحذر من توقف خدماته
فنون ومنوعات: الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب
أخبار: قصف يمني لموقع عسكري للعدوان بمطار أبها
أخبار: كارثة.. حصار الوقود يميت المرضى في اقسام الطوارئ والعمليات
أخبار: طيران العدوان يشن 45 غارة على 7 محافظات
أخبار: حصيلة مأساوية .. تسجيل نصف مليون وفاة بكورونا عالمياً
أخبار: لقاء بين قيادات المؤتمر وانصار الله يؤكد على تحصين الجبهة الداخلية والحشد للجبهات
أخبار: طيران العدوان يشن 4 غارات على مأرب
أخبار: طيران العدوان يشن 11 غارة على حجة
رياضة: برشلونة يحسم موقفه من ضم كيسي
أخبار: بشرى سارة .. شاحنات البنزين تصل صنعاء تباعاً
فنون ومنوعات: حقيقة مرض الزعيم عادل إمام
علوم وتقنية: أضرار خطيرة يسببها استخدام الهاتف لفترات طويلة
عربي ودولي: مصر .. تسجيل مليون مولود جديد خلال أسبوع
اقتصاد: 14 نصيحة لخفض استهلاك الوقود في السيارة
أخبار: توقعات باستمرار الأجواء الباردة في 7 محافظات
أخبار: الأمين العام يعزي الصحفي الشرعبي بوفاة خاله
أخبار: أنباء عن إنفجار بمبنى وسط أبو ظبي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022