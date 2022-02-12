المؤتمرنت -

البرلمان يبارك نتائج لقاء(المؤتمر- أنصار الله)في مستهل جلساته

بدأ مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 17 برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.



وفي الجلسة وقف نواب الشعب أمام التصعيد الأخير لدول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني .. مباركين العمليات التي نفذتها القوات المسلحة في عمق العدو رداً على استمرار تحالف العدوان في ارتكاب المجازر المروعة وجرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني وأطفاله ومقدراته وبنيته التحتية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.



وأشاروا إلى أن العمليات في عمق العدو، يأتي رداً على استمرار الحصار ومنع تحالف العدوان من دخول سفن الوقود والغذاء والدواء إلى الموانئ اليمنية في مدينة الحديدة فضلاً عن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام المسافرين والعائدين والمرضى، ما ضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.



وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم، أهمية مواصلة مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية وكافة أحرار دول العالم وتكثيف التواصل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لاطلاعهم على الآثار الكارثية المترتبة على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني ومقدراته منذ ما يقارب سبع سنوات.



وخلال الجلسة بارك نواب الشعب نتائج اللقاء الذي تم بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام لحماية الجبهة الداخلية، وتعزيز مسيرة الصمود والثبات، في دعم الجبهات، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي للشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية المناهضة للعدوان وأدواته.



واعتبروا نتائج اللقاء رسالة لسد أفواه المنافقين والمرجفين في الداخل والخارج ولكل أعداء اليمن الواهمين بتمزيق الصف الوطني والتفريط بالسيادة الوطنية.



وأكد نواب الشعب أهمية توجيه الدعوة للشرفاء والأخذ بأيديهم في تعزيز الصمود وبما يواكب حجم التضحيات الكبيرة التي يسطرها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية ورجال القبائل الأحرار في مختلف الجبهات دفاعاً عن السيادة اليمنية.



وشددوا على أهمية الحفاظ على الوضع والاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وتحقيق المزيد من الانتصارات لاستعادة ما تبقى من الأراضي والجزر والمياه اليمنية حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمحتلين.



وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استعرض مجلس النواب مشروع جدول أعمال المجلس للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 17 وأقره.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اطلع مجلس النواب على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الـ 16 واستمع خلال الجلسة إلى إيضاح هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة بشأن الحسابات الختامية للمجلس للأعوام السابقة.



وكان المجلس استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى





