المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ حسان القحفة

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري/ بكيل حسان طاهر القحفة، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإخوانه ، وكافة آل القحفة بمديرية يريم مجافظة إب، وذلك بوفاة والدهم الشيخ/ حسان طاهر القحفة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب.



سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

