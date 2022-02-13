الأحد, 13-فبراير-2022 الساعة: 04:05 م - آخر تحديث: 03:48 م (48: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - مصانع الأكسجين الطبي تحذر من توقف إنتاجها

مصانع الأكسجين الطبي تحذر من توقف إنتاجها

المؤتمرنت -
مصانع الأكسجين الطبي تحذر من توقف إنتاجها
حذرت مصانع الأكسجين الطبي، من توقف إنتاجها من الأوكسجين اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية، بسبب انعدام مادة الديزل, مشيرة إلى تراجع قدرتها الإنتاجية بنسبة ٤٥ %.

وأوضحت مصانع الأكسجين في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء أنها تقوم بإمداد العديد من مستشفيات أمانة العاصمة والمحافظات بالأكسجين، مؤكدة أن توقف إنتاجها سيؤدي إلى كارثة صحية تهدد حياة المرضى وخاصة في حاضنات الأطفال، العناية المركزة، الإنعاش القلبي، الأمراض التنفسية، وغرف العمليات .

وأشارت إلى أن عدم دخول المشتقات النفطية إلى المصانع وارتفاع كلفة الحصول على الوقود سيؤدي إلى العجز التام عن تقديم الأكسجين للمستشفيات وأصحاب الأمراض المزمنة .

وأكدت تراجع القدرات الإنتاجية لمصانع إنتاج الغازات الطبية نتيجة الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي,

وبينت أن عدم دخول الوقود تسبب في خسائر فادحة لـ ١٣ مصنع أوكسجين بقدرة إنتاجية ستة آلاف و٢٤٢ اسطوانة في اليوم، مشيرة إلى تراجع القدرة الإنتاجية إلى ثلاثة آلاف و ٤٣٣ اسطوانة في اليوم بنسبة 45 بالمائة.

وأفادت بأن العجز في الحصول على المشتقات النفطية وصل إلى ٨5 بالمائة من احتياجها الفعلي لشهري يناير وفبراير من العام الحالي.

وطالبت المصانع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بالضغط على تحالف العدوان للسماح بدخول المشتقات النفطية ورفع الحصار الجائر على الشعب اليمني , داعية المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى الوقوف مع القطاع الطبي في ظل استمرار العدوان والحصار.

وفي المؤتمر الدكتور أشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة مطهر المروني وعن ملاك المصانع مراد الجبري، إلى الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء استمرار العدوان والحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية.

وأوضحا أهمية مصانع إنتاج الغازات الطبية، في تزويد المستشفيات بالأكسجين وإنقاذ حياة المرضى، مشيرين إلى الآثار الكارثية الناتجة عن القرصنة على سفن الوقود.

وتطرق المروني والجبري، إلى معاناة ملاك المصانع نتيجة نقص المشتقات النفطية وصعوبة الحصول عليها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: بنات صابرة.. جديد افلام إلهام شاهين
ثقافة: توقيع مجموعتين قصصيتين للشاعر أوس الإرياني
عربي ودولي: تصريح ناري للرئيس الأوكرانى زيلينسكي
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة الشيخ حسان القحفة
رياضة: زيدان يرفض عرض سان جيرمان
أخبار: البرلمان يبارك نتائج لقاء(المؤتمر- أنصار الله)في مستهل جلساته
أخبار: استشهاد وإصابة 4 بانفجار قنبلة للعدوان بالحديدة
محافظات: صنعاء.. زراعة ألف شتلة لوز في أرحب
عربي ودولي: واشنطن تحذر من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا
فنون ومنوعات: شيرين عبد الوهاب تريند تويتر
علوم وتقنية: 7 معلومات عن لاسا فيروس
عربي ودولي: الشرطة البريطانية تستجوب جونسون
أخبار: تسجيل أدنى درجات حرارة في 7 محافظات
أخبار: 156خرقا بالحديدة.. شهيد و8 جرحى بنيران سعودية
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات على صنعاء وضواحيها
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الحاج منصر العماري
أخبار: الشيخ جابر يعزي في وفاة الشيخ عبدالعزيز زجل
أخبار: طيران العدوان يشن 7 غارات على حرض في حجة
أخبار: الأمين العام يعزي الشيخ الاشول
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي في وفاة المناضل الشيخ سعيد عوض جعيول
أخبار: وصول طائرة شحن تابعة لأطباء بلا حدود إلى مطار صنعاء
أخبار: قوى العدوان تصعّد خروقاتها بالحديدة و16 غارة على أربع محافظات
أخبار: المركز الوطني لعلاج الأورام يحذر من توقف خدماته
فنون ومنوعات: الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب
أخبار: قصف يمني لموقع عسكري للعدوان بمطار أبها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022