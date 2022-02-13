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أخبار
المؤتمر نت - الاتصالات تحذر من توقف خدماتها جراء نقص الوقود

تحذير من انقطاع الانترنت والاتصالات بسبب نقص الوقود

المؤتمرنت -
تحذير من انقطاع الانترنت والاتصالات بسبب نقص الوقود
نظم موظفي قطاع وشركات الاتصالات والبريد ، اليوم الاحد ، وقفة احتجاجية امام مكتب الامم المتحدة في العاصمة صنعاء تنديدا بحظر ومنع دخول سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان الغاشم على اليمن.

وخلال الوقفة الاحتجاجية أكد قطاع وشركات الاتصالات والبريد في بيان صادر عنهم أنه يواجه نقصا حادا في المشتقات النفطية جراء تعنت التحالف السعودي الأمريكي الإماراتي.

وأشار إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين سيأثر على القطاعات الأساسية الخدمية.


وأكد أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين وتأثر القطاعات الأساسية الخدمية.

وأدان قطاع وشركات الاتصالات والبريد بشدة استمرار العدوان ارتكابه كل أشكال الجرائم وعدوانه المتكرر على منشآت وأبراج الاتصالات المدنية، مؤكدا أن الحصار يعد جريمة حرب بحق جميع أبناء الشعب اليمني وخرقاً سافراً لكل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وحمل دول تحالف العدوان كامل المسؤولية عن كل ما تعرضت له البنية التحتية من قصف وتدمير لشبكات وأبراج وسنترالات ومحطات والبريد ومكاتبها الخدمية

كما حمل دول تحالف العدوان تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة جراء قرصنة سفن المشتقات النفطية ومنع وصول إمداداتها اللازمة لتشغيل واستمرار خدمات الاتصالات.

ودعا قطاع وشركات الاتصالات والبريد المنظمات والمجتمع الدولي والاتحادات والهيئات الإنسانية والحقوقية، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية.

وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل الفوري من أجل رفع الحظر عن تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني.









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