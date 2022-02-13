المؤتمرنت -

البرلمان يستنكر صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم العدوان

أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، الصمت العربي والدولي تجاه غارات طيران تحالف العدوان السعودي الإماراتي بدعم وتوجيه أمريكي على العاصمة صنعاء والمحافظات.



واستنكر المجلس الممارسات التعسفية لتحالف العدوان في قتل وترويع وهدم المساكن على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء والشيوخ، والتدمير الممنهج للبنية التحتية والطرق والجسور والأعيان المدنية.



واعتبر نواب الشعب، الصمت الدولي الذي تجاوز الخذلان للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني تغطية لجرائم تحالف العدوان وشراكة معه في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني.



وطالبوا أحرار العالم بالتحرك والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار وإطلاق سفن الوقود والدواء والغذاء للتخفيف من معاناة أبناء اليمن، الذين يكابدون مرارة الحياة يوماً بعد يوم جراء استمرار العدوان والحصار.



وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة، تطرق نواب الشعب إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمهام المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي ومهامه الداخلية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استمع نواب الشعب إلى مقترح من عضوي المجلس الدكتور على الزنم ونجيب الورقي، وعدد من الملاحظات المطروحة من أعضاء المجلس بشأن تحسين الأداء البرلماني وبما يواكب المرحلة الراهنة وحجم التحديات التي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد.



وأرجأ المجلس البت في المقترح والملاحظات إلى جلسة مقبلة.



وسيواصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى

