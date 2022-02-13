المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ صالح الحارثي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ / كهلان صالح عايض الحارثي، وإخوانه، وكافة آل الحارثي بمديرية جبل يزيد محافظة عمران، وذلك في وفاة والدهم الشيخ/ صالح عايض الحارثي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.. مبتهلاً إلى المولّى - جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

