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أخبار
المؤتمر نت - سريع ينفي إدعاءات باستخدام الأماكن المدنية لأغراض عسكرية

سريع ينفي إدعاءات العدوان باستخدام الأماكن المدنية لأغراض عسكرية

المؤتمرنت -
سريع ينفي إدعاءات العدوان باستخدام الأماكن المدنية لأغراض عسكرية
نفى المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ما يدّعيه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من استخدام القوات المسلحة للأماكن المدنية لأغراض عسكرية.

وقال العميد سريع في بيان له "ما يدّعيه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من استخدام القوات المسلحة للأماكن المدنية لأغراض عسكرية، عار عن الصحة ومجرد تبرير مفضوح لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين".

وأكد أن استهداف المنشآت المدنية والوزارات لن يحقق أهداف العدو في كسر إرادة الشعب اليمني ولن يمر دون رد وعقاب.








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