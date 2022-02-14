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المؤتمر نت - الأرصاد : استمرار البرد في المرتفعات والمناطق الصحراوية

الأرصاد : استمرار البرد في المرتفعات والمناطق الصحراوية

المؤتمرنت -
الأرصاد : استمرار البرد في المرتفعات والمناطق الصحراوية
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار موجة البرد في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية مع تلاشٍ تدريجي للغبار واسع الانتشار خلال الساعات القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في الأحواض الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمالي محافظتي إب والضالع.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت وغربي محافظتي مأرب والجوف.

وأشار إلى تلاشٍ تدريجي للغبار واسع الانتشار وبقاء عوالق ترابية في المناطق الجبلية والصحراوية.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.

وحث مربيي النحل والمواشي والمزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية ممتلكاتهم من الأجواء الباردة.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: عمران : 4.4 ، صنعاء : 5.8 ، ذمار : 6.5 ، السدة : 9.5 ، عتق : 9.6 ، إب : 10.8 درجات.








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