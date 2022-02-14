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المؤتمر نت - عاود طيران العدوان السعودي الإماراتي مساء اليوم الاثنين 14 فبراير/ شباط 2022م، استهداف مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن"

طيران العدوان يعاود قصف منشأة خدمية للإتصالات الدولية

المؤتمرنت -
طيران العدوان يعاود قصف منشأة خدمية للإتصالات الدولية
عاود طيران العدوان السعودي الإماراتي مساء اليوم الاثنين 14 فبراير/ شباط 2022م، استهداف مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" بالعاصمة صنعاء،

وقصف طيران العدوان الليلة مبنى (تيليمن) الواقع بحي الجراف مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء، وذلك بعد ساعات على إستهداف المبني بغارتين إثنيتين فجر اليوم

واستنكرت وزارة الاتصالات في بيان لها اليوم قصف العدوان للمبنى الرئيس للشركة في منطقة الجراف في صنعاء، والذي يحتوي على تجهيزات فنية وأساسية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية، ما أسفر عن أضرار جسيمة في المبنى والتجهيزات الفنية، وإصابة اثنين من الموظفين المتواجدين في المبنى بجروح بالغة.

وأشار بيان صادر عنها اليوم إلى أن القصف، ترتب عليه انقطاع خدمات الاتصالات الدولية وتأثر العديد من الخدمات والقطاعات الحيوية في كافة مناطق الجمهورية وحرمان المواطنين من أحد حقوقهم الأساسية.

ونفت وزارة الاتصالات، ما يروج له تحالف العدوان باستخدام موقع الشركة لأغراض عسكرية .. مؤكدة أن كافة التجهيزات الفنية يتم استخدامها لأغراض مدنية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية لكافة المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية.








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