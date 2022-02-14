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الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عادل الشريفي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمرالشعبي العام الشيخ جابرعبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عادل محمد قايد الشريفي، عضو المؤتمر الشعبي العام، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع والعمل التنظيمي.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ عبدالعزيزعزيز الشريفي، والى نجل الفقيد/ محمد عادل قايد الشريفي، وإخوانه، وكافة آل الشريفي بمديرية عتمة محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل..



مبتهلاً إلى المولّى - جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

