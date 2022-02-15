المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 10مدنيين بانفجار قنابل عنقودية للعدوان

استشهد مواطن وأصيب تسعة آخرون، خلال اليومين الماضيين، جراء انفجار لغم وقنابل عنقودية من مخلفات تحالف العدوان السعودي - الإماراتي في محافظتي الحديدة وصعدة.



وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له أن مواطنا استشهد وأصيب خمسة آخرون في مديرية التحيتا، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان، فيما أصيب مواطن جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية الدريهمي بالحديدة.



وأشار إلى أن ثلاثة مواطنين أصيبوا في مديرية حيدان بمحافظة صعدة، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية.



ويسجل المركز يوميا سقوط ضحايا من المدنيين، بسبب التلوث الكبير للقنابل العنقودية، في ظل عدم توفير الإمكانات اللازمة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.



وكانت فرق المسح التابعة للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، نفذت المسح غير التقني في محافظة الحديدة بمساحة 40 مليون متر مربع ملوثة بالقنابل العنقودية والألغام ومخلفات الحرب، 90 بالمائة منها مناطق سكنية.



