المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة على 7 محافظات يمنية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار الأجواء الباردة الى شديدة البرودة في عدة محافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع استمرار موجة البرد في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية .



وأشار إلى ان الأجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال محافظتي إب والضالع .



فيما ستكون الأجواء باردة نسبياً الى باردة في المرتفعات بمحافظات إب، تعز، لحج، أبين شبوة، حضرموت وغرب محافظتي مأرب والجوف .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران : 4.4 ،ذمار : 4.5، صنعاء : 5.4، سيئون : 7.5، السده (إب) : 8.5، عتق : 9.8 .إب : 10 .

