المؤتمرنت -

صنعاء.. الحكم بإعدام عنصر في صفوف تنظيم القاعدة

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، بإعدام أحد عناصر تنظيم القاعدة رميا بالرصاص، وتنفيذ الحكم في ساحة عامة قريبة من موقع جريمة اغتيال ضابط الجوازات عبدالفتاح الدعيس في مدينة إب.



وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد مفلح، بحضور عضو النيابة أمير المقري، بإدانة المتهم عبدالرؤوف محمد قائد السلمي، بما نسب إليه بصحيفة الدعوى العامة ومعاقبته بالإعدام قصاصا بحي المجني عليه عبدالفتاح الدعيس.



كما قضى الحكم، بإلزام المحكوم عليه بتسلم ستة ملايين ريال لورثة المجني عليه مقابل تعويض لهم وجبرا للضرر وكذا مليون ريال نفقات تقاضي وأغرام ومخاسير، إضافة إلى قيمة سيارة المجني عليه زمانا ومكانا حين التنفيذ وإعادة بقية المسروقات التابعة لحي المجني عليه.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شمل الحكم، التصدي لعدد من الأشخاص الذي ذكرهم المحكوم والتحقيق معهم بواقعة الاشتراك في تشكيل عصابة ما يسمى تنظيم القاعدة الإجرامي وتنفيذ الاغتيالات وإعانة العدوان.



وكانت النيابة وجهت للمدان تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة بتاريخ 23 فبراير 2015 م، بقصد مهاجمة رجال السلطة العامة والقوات المسلحة المكلفين بتنفيذ القوانين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتشكيل خلايا إرهابية مسلحة لمباشرة تلك الأفعال الإجرامية منها الخلية الموكل إليها جرائم التصفية الجسدية والاغتيالات وسرقة الممتلكات الخاصة التي شارك فيها المتهم "السلمي" مع آخرون مجهولون من عناصر التنظيم، والتي نتج عنها استدراج ضابط الجوازات "الدعيس" بسيارته نوع فيتارا إلى مكان خالي وهناك تم تصفيته.

