المؤتمرنت -

مشاهد حربية لعمليات إطلاق الطائرات المسيرة

وزع الإعلام الحربي اليوم، مشاهد لإطلاق الطائرات المسيرة في عمليات سابقة لسلاح الجو المسير استهدفت العمقين السعودي والإماراتي.



وأظهرت المشاهد عملية إقلاع مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة من طراز صماد 1،2،3، من أماكن مختلفة، لتنفيذ عمليات في العمقين السعودي والإماراتي.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد بينت المشاهد، الطريقة التي يتم من خلالها إطلاق الطائرات المسيرة إلى الأجواء والمستوى التقني المتطور لسلاح الجو المسير.



وكان سلاح الجو المسير، نفذ مئات العمليات ضد أهداف عسكرية وحيوية في العمق السعودي وتجمعات المرتزقة، كما استهدف في الفترة الأخيرة العمق الإماراتي بعمليات "إعصار اليمن" بمراحلها الثلاث، والتي قطعت خلالها طائرات سلاح الجو المسير أكثر من 1200 كم للوصول لأهدافها في أبوظبي ودبي.





