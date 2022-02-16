المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 12 مواطناً بنيران العدوان خلال 24 ساعة

استشهد أربعة مواطنين وأصيب ثمانية آخرون بنيران العدوان السعودي الإماراتي في محافظات الحديدة، صعدة والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان ارتكبت 363 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية، و126 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 455 قذيفة و 184 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



ومن بين الخروقات أربع غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق 32 طائرة تجسسية وتحليق أربع طائرات حربية في الجبلية وحيس.



وأكد المصدر استشهاد ثلاثة مواطنين نتيجة انفجار لغم من مخلفات قوى العدوان شرق مديرية التحيتا .



وذكر أن ستة مواطنين أصيبوا بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



واستشهد عامل وأصيب اثنان جراء استهداف طيران العدوان حفار مياه في منطقة الصافية بمديرية المطمة محافظة الجوف.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على شبكة الاتصالات في جبل بيح بمديرية مناخة محافظة صنعاء.



وأفاد بأن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مديريتي صرواح والوادي بمحافظة مأرب.

