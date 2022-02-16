المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أجواء باردة على عدة محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء باردة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة .



وذكر المركز في نشرته الجوية أن الأجواء ستكون باردة على المرتفعات الجبلية لمحافظات: صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وباردة نسبيا على مرتفعات: إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت .



وأشار المركز إلى احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية على المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية أثناء الليل والصباح الباكر، و صحوة إلى غائمة جزئياً نهاراً مع إحتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية.



وفي المناطق الساحلية، أفاد المركز أن الاجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً متوقعا استمرار تشكل الضباب وظهور السحب الطبقية مع أمطار خفيفة على أجزاء من محافظة عدن وكذلك على مناطق متفرقة من سواحل محافظات: لحج والحديدة وحجة وتمتد إلى سلسلة المرتفعات الداخلية لتلك المحافظات .



ولفت المركز إلى أن الرياح ستكون معتدلة السرعة إلى نشطة مثيرة للأتربة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن حيث تصل سرعتها إلى 25عقدة.



وبين المركز أن أجواء خالية من السحب وباردة نسبياً والرياح معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال في المناطق الصحراوية، في حين تكون الاجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحياناً حيث تصل سرعتها إلى 20 عقدة.



ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال ومن يعانون من الأمراض الصدرية بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة، داعيا المزارعين ومربي الماشية والنحل بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من البرد.



وحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن الصغيرة من اضطراب البحر وارتفاع الموج في خليج عدن وباب المندب وأجزاء من السواحل الغربية.



