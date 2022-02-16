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أخبار
المؤتمر نت - مسؤول: الأزمة الأوكرانية ستوثر على البشرية

مسؤول أوروبي: الأزمة الأوكرانية ستوثر على "البشرية جمعاء"

المؤتمرنت -
مسؤول أوروبي: الأزمة الأوكرانية ستوثر على "البشرية جمعاء"
أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل اليوم الأربعاء أن تأثير الأزمة الأوكرانية لن يقتصر على الأوكرانيين أو الأوروبيين فحسب بل سيمتد إلى "البشرية جمعاء".

وأضاف بوريل خلال جلسة عقدها البرلمان الأوروبي في مقره بمدينة (ستراسبورغ) الفرنسية حول روسيا أنه "لا أحد يعرف ما قد يحدث بعد ذلك في أوكرانيا".

وأشار إلى ظهور "مؤشرات مشجعة وأخرى مثيرة للقلق الشديد من بينها تصويت مجلس النواب الروسي (الدوما) أمس الثلاثاء على مناشدة الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال الإقليمين الانفصاليين شرقي أوكرانيا.. ولا نعرف ما الذي سيفعله بوتين".

وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة مواصلة السير في اتجاهين أولهما عرض التفاوض والاستعداد للمشاركة في المحادثات "لأن روسيا لديها أيضا مخاوف أمنية يجب أن تؤخذ في الاعتبار" والثاني هو "الاستعداد للرد وحشد أدوات الردع والعقوبات".

وصوت (الدوما) أمس الثلاثاء بأغلبية 351 نائبا لصالح توجيه نداء للرئيس بوتين بشأن الاعتراف باستقلال إقليمي (دونيتسك) و(لوغانسك) الانفصاليين شرقي أوكرانيا فيما عارض 61 نائبا هذا القرار وامتنع نائبان عن التصويت.

ويشكل قرار (الدوما) ورقة في المفاوضات الجارية بين موسكو وواشنطن والعواصم الأوروبية حول سبل تخفيف حدة التوتر حول أوكرانيا وتوفير ضمانات أمنية تطالب بها روسيا.*وكالات








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