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أخبار
المؤتمر نت -

3 عروض كبرى على طاولة رونالدو

المؤتمرنت -
3 عروض كبرى على طاولة رونالدو
دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دائرة اهتمامات 3 أندية أوروبية كبرى، تطمع في الحصول على خدماته، وفقا لما أفاد به تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء.

وترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن رغبة رونالدو في مغادرة مانشستر يونايتد، ما لم يعد للمشاركة في التشكيل الأساسي، وكذلك تأهل الشياطين الحمر لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

ورحل رونالدو عن يوفنتوس في الصيف الماضي، بعد 3 مواسم قضاها في إيطاليا، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى صيف 2023.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن أندية باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وروما مهتمة بالحصول على خدمات رونالدو في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن فرص روما في ضم رونالدو أقل نسبيًا من باريس وبايرن ميونخ، نظرًا لأن فرص الفريق في التأهل لدوري الأبطال أقل حتى من مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "على الرغم من عمل جوزيه مورينيو، ورونالدو معًا في ريال مدريد سابقا، إلا أن لم شملهما في روما سيكون أصعب بكثير، بسبب الراتب السنوي للدون"








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