المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل أحمد الفصيح

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل /احمد يحي الفصيح، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته العملية والادارية كواحد من مؤسسي العمل الاعلامي ومدير عام لمكتب الإعلام بمحافظة حجة لأكثر من 30 عاما، منوها كذلك إلى مواقف الفقيد الوطنية وحضوره السياسي والثقافي والتزامه التنظيمي كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد الدكتور/ عبد السلام أحمد يحيى الفصيح، والكابتن/ عبدالله احمد يحيى الفصيح، وجميع افراد اسرته، وكافة آل الفصيح، وابناء مديرية الشرفين خاصة ومحافظة حجة بصفة عامة، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.



سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

