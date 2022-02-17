المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل الخامري

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمرالشعبي العام الشيخ جابرعبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى رجل الاعمال الحاج / صادق علي محمد الخامري واخوانه وأبنائه وكافة آل الخامري بمديرية المواسط محافظة تعز، وذلك بوفاة المغفور له باذن الله تعالى نجله عمر صادق علي الخامري، الذي وافته المنية يومنا هذا بعد صراع مع المرض.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل..



مبتهلاً إلى المولّى - جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

