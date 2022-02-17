المؤتمرنت -

أجواء باردة ليلاً على 10 محافظات يمنية

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن الأجواء ستكون باردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار وباردة نسبياً على مرتفعات إب، تعز، لحج، أبين، البيضاء وشبوة.



وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، بينما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء النهار مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية.



وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 24عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وذكر المركز أن المناطق الصحراوية ستشهد سماء خالية من السحب وأجواء باردة نسبياً والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحياناً تصل اقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.



ونبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين خاصة كبار السن والأطفال ومن يعانون من الأمراض الصدرية بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن الصغيرة في خليج عدن ومدخل باب المندب والأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

