المؤتمرنت -

وزير الخارجية يحذّر من استمرار محاولات تغيير الهوية الديمغرافية للقدس

أكد وزير الخارجية، المهندس هشام شرف، أنه بالرغم من العدوان الأمريكي- السعودي -الإماراتي، والحصار الذي أوجد أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم الحديث، إلا أن القيادة والشعب اليمني يتابع باهتمام تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وحذّر الوزير شرف، في تصريح لوكالة سبأ، من استمرار محاولات الكيان الصهيوني الغاصب تغيير الهوية الديمغرافية للقدس من خلال ما تقوم به قوات الاحتلال من استخدام للقوة في حي الشيخ جراح، واستهداف للمواطنين الفلسطينيين، بقصد تهجيرهم من منازلهم، ومن ثم تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.



وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التجاوزات اللا إنسانية.. محذرا من تبعات استمرار تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني، الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.



ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين.