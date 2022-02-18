المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ الشريفي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ الشيخ احمد صالح محمد الشريفي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته إلى الشيخ/ عبدالملك احمد السويدي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية والى نجل الفقيد احمد احمد صالح الشريفي وكافة ال الشريفي في مديرية عتمة محافظة ذمار، بهذا المصاب الأليم.



سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"