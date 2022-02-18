الجمعة, 18-فبراير-2022 الساعة: 06:46 م - آخر تحديث: 05:43 م (43: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
لهذا تنزعج الهوية من إصلاحات المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج على اليمن وسورية والعراق؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير / عبدالله احمد محمد نعمان

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السفير عبدالله نعمان

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السفير عبدالله نعمان
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير / عبدالله احمد محمد نعمان، والذي وافته المنية بالعاصمة صنعاء إثر مرض عضال، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في مجال العمل الدبلوماسي والخيري والتنموي.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الكابتن عبدالوهاب نعمان، وسعادة السفير مصطفى احمد نعمان، والى أولاد الفقيد وإخوانه، وجميع أفراد اسرته، وكافة آل النعمان ، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.

سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه واصدقائه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: أجواء باردة ليلاً على 10 محافظات يمنية
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل الخامري
علوم وتقنية: سعر ومواصفات هاتف realme 9 pro plus الجديد
مجتمع مدني: رغم فوائدها.. تحذير عاجل من تناول الفراولة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل أحمد الفصيح
أخبار: إصابة 5 مواطنين بصعدة و17 غارة على حجة ومأرب
علوم وتقنية: روسيا تطور حواسب جديدة يصعب اختراقها
فنون ومنوعات: عالم إسلامي: لامانع من الاحتفال بعيد الحب
أخبار: 3 عروض كبرى على طاولة رونالدو
رياضة: رونالدو وميسي يرفضان المزاملة في باريس
عربي ودولي: مصرع وإصابة 40 بحادث سير مروع
أخبار: طيران العدوان يشن 14 غارة على مأرب
أخبار: اصابة مواطنين بصعدة بنيران ومخلفات العدوان
أخبار: مسؤول: الأزمة الأوكرانية ستوثر على البشرية
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء باردة على عدة محافظات
اقتصاد: إرتفاع أسعار النفط
أخبار: استشهاد وإصابة 12 مواطناً بنيران العدوان
أخبار: 363 خرقاً جديدا لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: العدوان يشن 7 غارات على حرض بحجة
أخبار: الشورى يدين استهداف طيران العدوان تيليمن
أخبار: “أهمية تحييد الاقتصاد الوطني” بندوة بصنعاء
أخبار: مشاهد لعمليات إطلاق الطائرات المسيرة
أخبار: صنعاء.. الحكم بإعدام عنصر في صفوف القاعدة
أخبار: أجواء شديدة البرودة على 7 محافظات يمنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022