المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السفير عبدالله نعمان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير / عبدالله احمد محمد نعمان، والذي وافته المنية بالعاصمة صنعاء إثر مرض عضال، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في مجال العمل الدبلوماسي والخيري والتنموي.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الكابتن عبدالوهاب نعمان، وسعادة السفير مصطفى احمد نعمان، والى أولاد الفقيد وإخوانه، وجميع أفراد اسرته، وكافة آل النعمان ، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب.



سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه واصدقائه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

