المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة الشيخ ناصر الرقابي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / ناصر عبدربه الرقابي، عضو مجلس الشورى، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية واسهاماته المجتمعية والخيرية والتنموية.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته إلى أولاد الفقيد وإخوانه وكافة آل الرقابي والمصعبين عامة في محافظة شبوة بهذا المصاب الأليم.



سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

