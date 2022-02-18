المؤتمرنت -

أجواء باردة متوقعة على 12 محافظة

توّقع المركز الوطني للأرصاد أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الأجواء ستكون باردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار وباردة نسبياً على مرتفعات إب، تعز، لحج، أبين، البيضاء، شبوة وغرب مأرب والجوف.



وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، بينما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء النهار مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية.



وفي المناطق الساحلية، فإن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام، والرياح معتدلة إلى قوية السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 26 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وذكر المركز أن الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة بشكل عام، وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، في حين ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل إلى 20 عقدة.



ونبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين خاصة كبار السن والأطفال ومن يعانون من الأمراض الصدرية بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.



كما نبه المزارعين بأخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم الزراعية، والصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن الصغيرة في خليج عدن ومدخل باب المندب والأجزاء الجنوبية في الساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

(سبأ)

