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المؤتمر نت - إلى عدم الاقتراب من منطقة تجميع مخلفات العدوان في مديرية بني مطر أو لمس أي جسم غريب حفاظا على سلامتهم.

مخلفات خطرة قصفها العدوان.. بيان هام لمركز التعامل مع الألغام

المؤتمرنت -
مخلفات خطرة قصفها العدوان.. بيان هام لمركز التعامل مع الألغام
أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن استهداف طيران العدوان لمنطقة تجميع المخلفات الخطرة في منطقة المساجد بمديرية بني مطر محافظة صنعاء، هدفه إخفاء الأسلحة التي استخدمها العدوان لقتل الشعب اليمني.

وأوضح المركز أن قصف طيران العدوان لمنطقة التجميع الخاصة بالمركز الذي أدى إلى استشهاد إلى أحد أفراد حراسة هذه المخلفات، هو بقصد إخفاء الأسلحة التي أستخدمها العدوان من قنابل عنقودية ومخلفات الغارات وكذا محاولة لإخفاء خطورة هذه الأسلحة ومصادرها.

ودعا المركز في بيان له المواطنين إلى عدم الاقتراب من منطقة تجميع مخلفات العدوان في مديرية بني مطر أو لمس أي جسم غريب حفاظا على سلامتهم.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حمل البيان، تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تلحق بالمواطنين في القرى المجاورة جراء انتشار تلك المخلفات الخطرة.








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