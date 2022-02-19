المؤتمرنت -

إصابات فيروس كورونا تتجاوز الـ417 مليون حالة

تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ928490 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 78 مليونًا و168 ألفًا و861، تلَتها البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ641 ألفًا و96 وفاة، وإجمالى الإصابات 27 مليونًا و819 و996 إصابة،



وفى المرتبة الثالثة تأتى الهند بإجمالى وفيات 509 آلاف و872، وإجمالى إصابات 42 مليونًا و732 ألفًا و558 إصابة، وفى المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ335 ألفًا و521، وإجمالى إصابات 14 مليونًا و445 ألفًا و698 إصابة.



وفى المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالى وفيات 313 ألفًا و608 وفيات، وإجمالى إصابات 5 ملايين و321 ألفًا و744 إصابة، وسادسًا بيرو بإجمالى وفيات 208 آلاف و622 وفاة، وإجمالى إصابات 3 ملايين و456 ألفًا و789 إصابة.



وجاءت بريطانيا فى المرتبة السابعة بإجمالى وفيات 160 ألفًا و599 وفاة، وإجمالى إصابات 18 مليونًا و575 ألفًا و733 إصابة، وفى المرتبة الثامنة جاءت إيطاليا بإجمالى وفيات 151 ألفًا و962 وفاة، وإجمالى إصابات 12 مليونًا و265 ألفًا و343 إصابة، وفى المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالى وفيات 145 ألفًا و622 وفاة، وإجمالى إصابات 4 ملايين و966 ألفًا و46 إصابة، تلتها فى المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالى وفيات 137 ألفًا و586 وفاة، وإجمالى إصابات 6 ملايين و31 ألفًا و130 إصابة.

(وكالات)

