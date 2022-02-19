المؤتمرنت -

منظمة حقوقية ترصد مقتل وجرح 13 ألف مدنيا بنيران العدوان

أعلنت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن عدد ضحايا العدوان السعودي من الأطفال والنساء في اليمن، تجاوز 13 ألفاً و313 قتيلاً وجريحاً .



وأوضحت إحصائية صادرة عن المنظمة أنه منذ بداية العدوان بلغ عدد القتلى من النساء والأطفال ستة آلاف و 273 قتيلاً منهم ألفين و426 امرأة وثلاثة آلاف و847 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى سبعة آلاف و40 جريحاً، منهم ألفين و834 امرأة وأربعة آلاف و206 أطفال.



وحملت رئيسة المنظمة سمية الطائفي تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين في اليمن منذ ما يقارب سبع سنوات .



وأشارت إلى أن استمرار العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية له تداعيات كارثية على كافة القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الصحي ،حيث كان سبباً رئيسياً في ارتفاع مؤشرات الوفيات بين الأطفال والخدج والأمهات وفي أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات في بالمستشفيات العامة و الخاصة بسبب عدم القدرة على توفير المحروقات لتشغيل الأجهزة وتزويدها بالتيار الكهربائي الأجهزة وحفظ الأدوية.



وأكدت ان المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف انحاء الجمهورية مهددة بالإغلاق جراء تعنت العدوان وممارساته التعسفية في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها الى ميناء الحديدة .



وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات، والمجازر البشعة التي يتعرض لها المدنيين من أبناء الشعب اليمني، داعية أحرار العالم إلى التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين من النساء والأطفال .



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن سمية الطائفي مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤوليتهم القانونية والإنسانية إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء اليمن والضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار .

