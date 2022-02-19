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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابرعبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة

الأمين العام المساعد يواسي آل كديمة

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل كديمة
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابرعبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج / أحمد علي أحمد كديمه، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجمتع والاصلاح بين الناس وأعمال البر والاحسان.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد الدكتور/ علي احمد علي كديمه، الدكتور/ عبدالله احمد علي كديمه، المهندس / طلال احمد علي كديمه، وإخوانهم، وكافة آل كديمه في عزلة شجن مديرية مغرب عنس محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل..

مبتهلاً إلى المولّى - جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون “.








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