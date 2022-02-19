المؤتمرنت -

رصد 169 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 169 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، استحداث 5 تحصينات في حيس والجبلية، وتحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس ومقبنة، إضافة إلى تحليق للطيران الحربي وغارتين لطيران الاستطلاع المسلح.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 22 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 39 قذيفة وصاروخا، و131 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.