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تقليل التجاعيد وترطيب الوجه .. فوائد زيت التين الشوكي

يعد التين الشوكي من النباتات المفيدة جدا للبشرة التي تمنع علامات التقدم في السن، وله فوائد تجميلية أخرى منها أن بذور التين الشوكي تعمل على ترطيب الوجه، في القرون القديمة كانت المادة المستخرجة من صبار التين الشوكي تستخدم في العلاج من الحروق، والأمراض لأن بذور التين الشوكي تحتوي على فيتامين E وهو أقوى مكونات العناية بالبشرة.



في السطور التالية نستعرض أهم فوائد زيت التين الشوكي للبشرة وفقا لمجلة الموضة والجمال Harper’s Bazaar.



فوائد زيت التين الشوكي للبشرة

بعد استخلاص الزيت من بذور التين الشوكي يدخل في العديد من الاستخدامات وهو من الزيوت المكلفة جدا فهو يدخل في الوصفات التجميلية لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والأوميجا 6 ومجموعة من المعادن التي بجانب فوائدها للصحة العامة مهمة جدا للبشرة، وتكمن فوائد زيت بذور التين الشوكي في الآتي:



- يقلل من ظهور حب الشباب بفضل احتوائه على حمض اللينوليك الذي يغذي ويصلح البشرة، كما يغذي الأظافر والشعر.



- ترطيب البشرة وحمايتها من مشكلة الجفاف مع تجديد الخلايا وتزويدها بالمرونة اللازمة.



- يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة «التجاعيد» في الوجه.



- يعمل على تفتيح الهالات السوداء تحت العين.



- تفتيح وتوحيد لون البشرة .



- فيتامين E الموجود في زيت بذور التين الشوكي عنصر تجميلي قوي للبشرة.



طريقة استخدام زيت بذور التين الشوكي

يتم استخدام الزيت بمفردة بدون إضافات من خلال تنظيف البشرة جيدا ومن ثم وضع من قطرة إلى قطرتين على الوجه وتدليكه جيدا بحركات دائرية، يترك الزيت على البشرة طوال الليل وفي الصباح يتم غسل الوجه جيدا وللاستفادة منه يتم استخدامه يوميا حيث يعطي البشرة الترطيب والنعومة اللازمة ويؤخر ظهور علامات التقدم في العمر.

(الوطن المصرية)

