المؤتمرنت -

إعلان تحذيري هـام من المؤتمر الشعبي العام

يستنكر المؤتمر الشعبي العام ما وصل إلى علمه من محاولة للتصرف في مقر المؤتمر الشعبي العام الرسمي بمدينة تعز الكائن في حارة المؤتمر - المحافظة سابقاً مديرية القاهرة مدينة تعز، جوار سور مبنى المواصلات، المكون من طابقين مع المرافق والمسجد، ويُحمل بموجب هذا أي طرف كان المسؤلية القانونية الجنائية والمدنية عن أي تصرف، ويؤكد على ملكيته لهذا المقر وعلى احتفاظه بكافة اصول ووثائق الملكية القانونية الكافية لإبطال أي تصرف من أي كان.



كما يؤكد على أن هذا الإعلان التحذيري وحرص المؤتمر الشعبي العام على نشره بالصحف الرسمية وبالشريط الإعلاني لقناة اليمن اليوم الغرض منه حماية أملاك المؤتمر الشعبي العام وحماية الغير حسن النية، وإدانة من تسول له نفسه المساس أو التصرف بأي من أملاك المؤتمر الشعبي العام.



والله ولي الهداية والتوفيق