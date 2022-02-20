المؤتمرنت -

"تغيرات حادة وسريعة".. الشوافي يحذر من كتلة هوائية محملة بالغبار

أطلق الفلكي اليمني عدنان الشوافي، تحذيرات شديدة من تغيرات سريعة ومفاجئة في الطقس، وكتلة هوائية محملة بالغبار والأتربة تجتاح معظم محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة.



وتوقع الفلكي الشوافي كتلة هوائية محملة بالغبار والأتربة صباح غدٍ الاثنين، متوسطة الشدة على الصحاري الداخلية من المهرة إلى مأرب ومتوسطة إلى خفيفة على المرتفعات الشرقية.



وأوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أنه من المتوقع أن يمتد تأثيرها صباح الثلاثاء إلى أجزاء من السواحل الشرقية، وأجزاء واسعة من الهضاب والمرتفعات الغربية.



ودعا الفلكي اليمني الجميع إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرض المباشر للغبار حفاظاً على صحتهم.