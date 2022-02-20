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المؤتمر نت - تصدّى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لقوى العدوان على محور حرض في محافظة حجة، بعملية معاكسة لاستعادة عدد من المواقع

تكبيد قوى العدوان خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

المؤتمرنت -
تكبيد قوى العدوان خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد
تصدّى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لقوى العدوان على محور حرض في محافظة حجة، بعملية معاكسة لاستعادة عدد من المواقع.

وبحسب الإعلام الحربي، اتخذ زحف قوى العدوان مسارين رئيسيين بمشاركة ألوية وقوات من جيش النظام السعودي والمرتزقة السودانيين، الأول من جنوب شرق مدينة حرض باتجاه سلسلة جبال الهيجة، والثاني من الفج جنوب سلسلة أبو النار باتجاه سلسلة جبال الهيجة، بهدف احتلال مدينة حرض من عدة اتجاهات.

وبيّنت مشاهد الإعلام الحربي تمكّن أبطال الجيش واللجان الشعبية من التصدي لقوات العدو، وإلحاقهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشار الإعلام الحربي إلى أن مختلف الوحدات العسكرية في القوات المسلحة اليمنية شاركت في التصدّي لزحف قوى العدوان المسنودة بغطاء جوي من طيران العدوان الأمريكي - السعودي الحربي والتجسسي، وسقف ناري صاروخي ومدفعي كبير.

ووفقاً لمشاهد من الإعلام الحربي، شنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر عمليات استهداف نوعية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على تجمعات ومعسكرات قوى العدوان وشبكات الاتصالات التابعة له، ألحقت في صفوفهم وعتادهم خسائر كبيرة.

فيما تمكّنت وحدة المدفعية من مضاعفة الخسائر المادية والبشرية في صفوفهم بعمليات استهداف متواصلة ومسددة لتجمعاتهم وتحصيناتهم.

وأظهرت المشاهد تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تدمير أعداد من آليات ومدرعات قوى العدوان، ما أجبر قوى العدوان على التراجع.

وأوضحت المشاهد أن أبطال الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية معاكسة لكسر الحصار عن مدينة حرض، والتقدم من مسارين "الحصنين وجنوب شرق حرض"، لاستعادة المواقع والتباب والقرى المحيطة بمديرية حرض، وصولاً إلى استعادة المحصام والهيجة وتأمين محيطهما.

وأظهرت مشاهد الإعلام الحربي أعدادا من جثث قتلى مرتزقة العدوان، ووقوع أسرى في قبضة المرابطين، وفرارا جماعيا لأفراد وآليات العدوان تحت ضغط وضربات الجيش واللجان الشعبية.

كما أظهرت المشاهد جانباً مما اغتنمه أبطال الجيش واللجان الشعبية من آليات وأسلحة وذخائر متنوعة، وبلغت خسائر قوى العدوان منذ التصعيد الأخير أكثر من 580 قتيلا وجريحا، بينهم أكثر من 200 قتيل، منهم قتلى وجرحى من قوات جيش النظام السعودي والمرتزقة السودانيين.

وتم تدمير وإحراق وإعطاب أكثر من 40 آلية ومدرّعة عسكرية، بينها عربة اتصالات وكاسحة ألغام، وتدمير راجمة صواريخ، وإحراق أكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، وإسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع CH4 صينية الصنع، وطائرة تجسسية صغيرة، وإعطاب وتدمير سبعة مدافع وعيارات ثقيلة ومتوسطة.








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