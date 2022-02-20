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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناصر محمد مسعد البدبدي، الذي وافاه الاجل عن عمر ناهز الـ85 عاماً

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ ناصر البدبدي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ ناصر البدبدي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناصر محمد مسعد البدبدي، الذي وافاه الاجل عن عمر ناهز الـ85 عاماً قضى جله في خدمة مجتمعه ووطنه.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي والمواساة للشيخ مسعد حسين البدبدي عضو اللجنة الدائمة، ونجل الفقيد محمد ناصر البدبدي وإخوانه في بني اسعد ثوبان بمديرية الحداء محافظة ذمار في هذا المصاب.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد الشخصيات الإجتماعية والقبلية المؤثرة في ذمار، ومن الذين بذلوا جهوداً كبيرة في المحافظة على الأمن والإستقرار والإصلاح بين الناس.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

”إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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