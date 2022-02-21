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أخبار
المؤتمر نت - مديرة اليونسكو تزور صنعاء القديمة ودار المخطوطات

مديرة اليونسكو تزور صنعاء القديمة ودار المخطوطات

المؤتمرنت -
مديرة اليونسكو تزور صنعاء القديمة ودار المخطوطات
زارت مديرة مكتب اليونسكو لليمن ودول الخليج، آنا باوليني، اليوم، صنعاء القديمة، وأطلعت على عدد من مشاريع الحفاظ في مدينة صنعاء القديمة.

وخلال الزيارة، استمعت باوليني من وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبسي وأمين العاصمة صنعاء حمود عباد لشرح عن أهم مشاريع الحفاظ التي نفذت في مدينة صنعاء القديمة.

وقامت باوليني والوفد المرافق لها بجولة في شوارع وأزقة المدينة للاطلاع عن كثب على وضع المدينة بما فيه المنازل التي تم ترميمها والمنازل التي لازالت بحاجة للترميم، وما تحتاجه المدنية بوضعها الراهن، التي تمثل بصبغتها المعمارية الاستثنائية تراثا إنسانيا عالميا.

كما زارت، باوليني، موقع مشروع إعادة بناء باب شعوب، وتعرفت على منطقة باب اليمن ومعالمها المعمارية.

وشملت الزيارة دار المخطوطات التابع لوزارة الثقافة، حيث أطلعت على أقسام الدار ومحتوياته من المخطوطات، والتي تمثل نفائس في التراث الثقافي الإنساني العالمي.

واستمعت، باوليني، من أمين دار المخطوطات، خالد الروحاني، إلى شرح عن المراحل التي تمر بها المخطوطات منذ استقبال المخطوطة وعمل استمارة توصيف تبين حالة المخطوطة من ناحية احتياجها للصيانة والترميم علاوة على توصيفها الزمني وغيرها من التفاصيل العلمية.

كما تعرفت مديرة مكتب اليونسكو، على مكونات الدار، التي تشمل وحدة المكتبات، والتي تضم مقتنيات المكتبة الغربية التي تضم 3935 مخطوطا في مختلف مجالات العلوم والمعرفة، بالإضافة إلى مكتبة الدار، والتي تضم مخطوطات نادرة ونفيسة، علاو على مكتبة الرقوق، والتي تضم رقوقا قرآنية نفيسة وهامة تم اكتشاف أغلبها خلال العام 1972م أثناء ترميم الجامع الكبير، وتعود لفترات تاريخية قديمة.

وتعرفت مديرة مكتب اليونسكو لليمن ودول الخليج إلى ما تضمه الدار من مخطوطات نتجت عن الاكتشافات الأخيرة في الجامع الكبير، بما فيها رقوق يعود بعضها للقرون الهجرية الأولى.

كما زارت، مكتبة المقتنيات في الدار، والتي تضم مكتبات الأسر العلمية لكبار علماء اليمن، والتي تم الحصول على أغلبها عن طريق الإهداء.

وزارت، باوليني، مكتبة المطبوعات، والتي تضم عشرين ألف كتاب مطبوع نادر.

وتعرفت على وحدة التصوير وإدارة التوثيق الالكتروني والتوثيق اليدوي وإدارة الباحثين والمعرض الدائم ووحدة الترميم والصيانة ووحدة الفهرسة اليدوية والمراجعة اللغوية ووحدة الإدخال الآلي في سياق تعرفها على مراحل صيانة وترميم وفهرسة المخطوطات في الدار.

وأشادت المسؤولة الدولية بمخزون اليمن من المخطوطات، والذي يضم نفائس تعد من عيون التراث الثقافي.

رافقها خلال الزيارة عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة في وزارة الثقافة وأمانة العاصمة ومديرية صنعاء القديمة.

وأدرجت منظمة اليونسكو مدينة صنعاء القديمة في قائمة التراث الإنساني العالمي عام 1986م وانزلتها إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 2015م.








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