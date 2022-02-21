المؤتمرنت -

مدني صنعاء يحذر من مخاطر ستحدث في الساعات المقبلة

حذرت مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة صنعاء اليوم من موجة غبار قادمة من صحراء الربع الخالي تتعرض لها بلادنا في هذه الأثناء في معظم محافظات الجمهورية.



وأشارت غرفة العمليات والرصد المرئي في بيان لها، إلى تحرك موجة غبارية كثيفة واسعة الانتشار قادمة من صحراء الربع الخالي ستدخل بعد منتصف الليل في بقية المحافظات.



وتوقعت ان الموجة سوف تتوسع وتكون أكثر كثافة خلال الساعات القادمة نتيجة لنشاط حركة الرياح باتجاه بلادنا، وما يصاحبها من تدن للرؤية الأفقية.



وحذرت كبار السن والأطفال والمرضى ممن يعانون من الأمراض الصدرية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وكذا سائقي المركبات بتوخي الحذر وتشغيل أضواء السيارة الأمامية والخلفية والانتظار حتى تصبح الرؤية واضحة.