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المؤتمر نت - أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق المدنيين وآخرها استهداف العدوان لأسرة أحمد محمد تمري بمديرية عبس محافظة حجة

حقوق الإنسان تدين استمرار جرائم العدوان بحق المدنيين

المؤتمرنت -
حقوق الإنسان تدين استمرار جرائم العدوان بحق المدنيين
أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق المدنيين وآخرها استهداف العدوان لأسرة أحمد محمد تمري بمديرية عبس محافظة حجة.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استمرار العدوان في استهداف المدنيين وارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق النساء والأطفال، تحديا سافرا للمواثيق والتشريعات السماوية والدولية، وإمعاناً في الجرّم الذي لا ولن يسقط بالتقادم.

وأشارت إلى أن الجريمة العدوانية بحق أسرة أحمد تمري، تضاف إلى الجرائم المتتالية التي يرتكبها تحالف العدوان بشكل يومي في ظل استمرار الصمت الأممي إزاء جرائم العدوان منذ سبع سنوات بحق الإنسان والأرض اليمنية.

وحملت بيان وزارة حقوق الإنسان، المجتمع الدولي تبعات الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان .. داعية المنظمات والهيئات الإنسانية إلى الاضطلاع بدورها في إدانة جرائم العدوان.

يذكر أن طيران العدوان استهدف فجر اليوم منزل المواطن أحمد تمري بمنطقة السقف في مديرية عبس، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة عشرة آخرين معظمهم نساء وأطفال.








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