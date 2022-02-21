المؤتمرنت -

3 شهداء بانفجار لغم من مخلفات العدو في صرواح

استشهد 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات مرتزقة العدوان السعودي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وأوضح مدير المديرية مرعي العامري، أن لغما من مخلفات العدوان المنتشرة في المديرية، انفجر بمجموعة من المواطنين في قرية العجارم، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم.



ودعا إلى التحرك العاجل لتطهير قرى ومناطق المديرية من مخلفات العدوان من القنابل العنقودية والصواريخ والألغام والتي تشكل تهديدا على حياة المدنيين.



بدوره أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام تسجيل ضحايا مدنيين بشكل يومي بسبب الانتشار الكبير للقنابل العنقودية وغيرها من مخلفات غارات طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي.



وأشار المركز إلى الصعوبات التي يواجهها جراء عدم توفير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مستلزمات تأشير المناطق الملوثة بالقنابل العنقودية ومخلفات الحرب والغارات.