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أخبار
المؤتمر نت - الوهباني والدرة يفتتحان مركزا تجاريا بالامانة

الوهباني والدرة يفتتحان مركزا تجاريا بأمانة العاصمة

المؤتمرنت -
الوهباني والدرة يفتتحان مركزا تجاريا بأمانة العاصمة
افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني ووزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة اليوم مركز "أوفر لك" التجاري في مديرية السبعين بأمانة العاصمة.

وفي الافتتاح أكد الوهباني اهتمام الدولة بالقطاع الخاص كونه يمثل ركيزة أساسية لعملية التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن افتتاح هذه المشاريع الاستثمارية يعكس حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة.. مؤكدا دعم الدولة والحكومة لمثل هذه المشاريع وتقديم التسهيلات للمستثمرين.

من جانبه أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري وتبسيط الإجراءات في مختلف الجوانب.

وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية والتجارية شريك أساسي في الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع.

ودعا الوزير الدرة رأس المال الوطني إلى التوجه للاستثمار في التصنيع المحلي والاستفادة مما يمتلكه اليمن من مقومات استثمارية بما يسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جهته أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية تساهم في تنشيط الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.








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