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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من أجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة

أجواء باردة ورياح.. الأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية

المؤتمرنت -
أجواء باردة ورياح.. الأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية
نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية من أجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر بمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء، وباردة نسبياً على المرتفعات الجبلية لمحافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، وحضرموت.

وأشار البيان إلى احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات حجة، ريمة، إب، وتعز، فيما ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً نهارًا على أجزاء من المرتفعات الغربية.

وبحسب المركز ستكون الأجواء في المناطق الساحلية، صحوة إلى غائمة جزئياً والرياح معتدلة السرعة إلى نشطة على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مغبرة نسبياً على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وذكر المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية، سماء خالية من السحب ومغبرة نسبيا، والرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والغبار، في حين ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحياناً حيث تصل سرعتها إلى 20عقدة.

وحذر المركز المواطنين بالمناطق الصحراوية، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى بأخذ الإحتياطات اللازمة من الغبار، وسائقي المركبات في الطرق الصحراوية من التدني في مدى الرؤية الأفقية.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن الصغيرة من اضطراب البحر وارتفاع الموج غرب خليج عدن وباب المندب.








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