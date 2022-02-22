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المؤتمر نت - ملاك المحطات يحذرون من استمرار احتجاز سفن الوقود

اتحاد ملاك المحطات البترولية يحذر من كارثة إنسانية نتيجة احتجاز سفن الوقود

المؤتمرنت -
اتحاد ملاك المحطات البترولية يحذر من كارثة إنسانية نتيجة احتجاز سفن الوقود
حذر الإتحاد العام لملاك المحطات البترولية الأهلية من كارثة إنسانية نتيجة توقف القطاعات الخدمية بفعل استمرار تحالف العدوان بقيادة أمريكا في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

واستنكر الاتحاد في بيان صادر عنه خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم بالتعاون مع موظفي شركة النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، الصمت الأممي المعيب إزاء الممارسات التعسفية لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأكد أن استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بفعل العدوان والحصار منذ سبعة أعوام.

واعتبر البيان منع دخول سفن الوقود النفطية رغم حصولها على تصاريح أممية، جريمة بحق الشعب اليمني تتنافى مع القيم والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى القيام بواجباتها في الضغط على دول تحالف العدوان وإلزامها بإطلاق السفن المحتجزة لإنقاذ حياة آلاف المرضى وتخفيف معاناة ملايين اليمنيين جراء انعدام الخدمات المرتبطة بتوفر الوقود.

وأكد البيان أن صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وحقوق الإنسان شجع دول العدوان على الاستمرار في محاصرة الشعب اليمني والقرصنة على سفن الوقود والتسبب في كارثة إنسانية.

وطالب بضرورة فتح ميناء الحديدة وتحييد شركة النفط اليمنية وجميع منشآتها ومحطات وكلائها من الاستهداف، والإسراع في فتح مطار صنعاء الدولي ورفع الحصار عن ميناء رأس عيسى.








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